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潘維剛若選國民黨主席 他會是最大受益者...

黨內人士指出，潘維剛出馬有可能讓洪秀柱在首輪投票中無法拿到過半票數，到時候吳敦義將是最大的受益者。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-02-10  07:55

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席競爭激烈，現在又可能出現新的角逐者，前立委潘維剛昨證實，正在評估參選，黨內人士透露，出身黃復興的潘維剛如果出馬，勢必影響洪秀柱，屆時吳敦義將是最大的受益者。

《蘋果日報》報導，黨內人士分析，潘維剛長期關心婦女議題，現在也是婦女基金會董事長，加上出身黃復興黨部，在南部又有前立委黃敏惠、侯彩鳳、廖婉汝等姊妹淘相挺，若真的投入選舉，第一個會影響到洪秀柱。

黨內人士指出，潘維剛出馬一定會分食黃復興選票，有可能讓洪秀柱在首輪投票中無法拿到過半票數，到時候吳敦義將是最大的受益者。但洪秀柱陣營強調，潘維剛淡出政壇這麼久，也不知道是誰拱的，她稱不上黑馬，就連年輕世代也叫不出口，根本不具威脅。

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