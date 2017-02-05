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拍扁麵包師私訊要錢 網友傻眼：我長得像ATM？

2017-02-05  16:38

〔即時新聞／綜合報導〕偷拍前總統陳水扁爆紅的高雄麵包師傅黃士福，遭爆料用臉書私訊網友、PO出自己的郵局帳戶要求金錢資助。黃士福受訪坦言3個月前曾因生活困頓，傳訊息給一些臉友請求協助，如今被人擷圖抹黑，也只能認了。

有女網友今天在爆料公社PO出與黃士福的對話，當時黃請求她協助，「但希望你別太傳！我是黃姓麵包師父黃士福，我資金所剩無幾可以向你資助五萬元！但我會用捐贈物質做捐贈，希望我們二個人私事不要外傳！但你不願意我不勉強！」雖語焉不詳，但隨後PO出自己的郵局存摺封面，似乎希望對方匯款資助。

PO圖網友對黃士福突兀的要求十分傻眼，哭笑不得地說「是我長得像ATM嗎？」，但她也強調，不確定要求匯款的是不是黃本人。

而據《蘋果》即時新聞報導，這個人確實就是黃士福，他受訪坦言，3個月前曾傳訊息給一些朋友和臉友求助；但當被問到傳過訊息給多少人、收了多少錢、有沒有還錢等問題，黃都不願正面回應，只說「有人要刻意擷圖抹黑，我也認了」。黃的乾姊王友蘭則說，當時黃生活困頓、一時無法周轉才向朋友借錢，之後就沒再傳過這樣的訊息。

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  • 高雄麵包師傅黃士福因偷拍陳水扁爆紅。（資料照，記者陳文嬋攝）

    高雄麵包師傅黃士福因偷拍陳水扁爆紅。（資料照，記者陳文嬋攝）

  • 黃士福遭爆料用臉書私訊網友、PO出自己的郵局帳戶要求金錢資助。（圖擷取自爆料公社）

    黃士福遭爆料用臉書私訊網友、PO出自己的郵局帳戶要求金錢資助。（圖擷取自爆料公社）

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相關關鍵字： 借錢 拍扁麵包師 網友 臉書 陳水扁 麵包師傅 黃士福
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