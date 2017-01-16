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回顧10年政績 陳菊：高雄在艱難中成長

2017-01-16  22:35

〔即時新聞／綜合報導〕回顧10年來的政績，高雄市長陳菊今（16）表示，高雄是一個在艱難中成長的城市，從施政初期雜誌民調評為倒數第2，直到現在的宜居城市、六都施政民調第1，她坦言「從來就不是輕鬆」。

高雄市長陳菊在《政經看民視》表示，高雄是一個在艱難中成長的城市，在執政初期曾面臨不少困難，像是當時曾被判當選無效、2009年高雄世運的籌辦，以及雜誌民調為倒數第2名，讓他們必須對此不斷做出調適、檢討。

陳菊認為，這些都需要時間，而現在各界認為高雄獲得改善，是在2009年的高雄世界運動會之後，因為當時馬政府給的資源十分有限，因此辦起來非常困難，不過在全高雄市民的團結幫忙之下，也讓所有的世界運動會籌辦單位認為，高雄辦得相當成功，高雄市也自此慢慢地比較穩定下來。

不過，陳菊也坦言「從來就不是輕鬆」，針對高雄氣爆，陳菊說，這是最艱難的挑戰，當時中央認為這應該由高雄市政府負責，高雄每年向中央繳納100多億，如今發生石化氣爆，向中央要求17億金援，卻被開出諸多條件回覆，所幸民間各方捐款相助，陳菊對此表示十分感謝。

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  • 高雄市長陳菊表示，高雄是一個在艱難中成長的城市，並坦言「從來就不是輕鬆」。（資料照，記者張忠義攝）

    高雄市長陳菊表示，高雄是一個在艱難中成長的城市，並坦言「從來就不是輕鬆」。（資料照，記者張忠義攝）

  • 高雄市長陳菊表示，高雄是一個在艱難中成長的城市，並坦言「從來就不是輕鬆」。（圖擷取自政經看民視）

    高雄市長陳菊表示，高雄是一個在艱難中成長的城市，並坦言「從來就不是輕鬆」。（圖擷取自政經看民視）

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