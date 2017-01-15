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黃之鋒：台灣警察比香港警察認真很多

2017-01-15  18:44

〔記者楊淳卉／台北報導〕「香港眾志」秘書長黃之鋒今晚低調出席民進黨新潮流智庫主辦的「兩岸政經研習營」，雖然場外未有抗議群眾，但警方仍嚴厲戒備。黃之鋒稍早表示，此次來台沒有特別防範措施，僅有向主辦單位溝通，盼能注意他的安全，這次受邀分享香港民主經驗，是一個很平常的活動。

黃之鋒說，台灣警察比香港警察認真很多，香港立法會議員羅冠聰上週日回港時遭人毆打，至今只有4人被抓，但台灣方面，已經有13人被抓、面對法律審判。

黃之鋒說，他今要分享反國教到雨傘運動、再到參與立法會選舉的經驗；不論香港或台灣，同樣都面對北京政府的壓迫和干預，面對中國因素影響，需要更多交流，特別是在青年參政部分，盼能有更多經驗分享。

黃之鋒說，目前公民社會交流已經很平凡，因此他不覺得敏感，在民主社會中有受邀就會來分享。他也提到，希望支持民主人權的台灣朋友，能多關注羅冠聰等4位立法會議員，近日面對司法審判、議員資格恐被取消一事。

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  • 黃之鋒表示，台灣警察比香港認真。（記者楊淳卉攝）

    黃之鋒表示，台灣警察比香港認真。（記者楊淳卉攝）

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