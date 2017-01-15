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馬政府委外公關標案 傳規避立院審查？

有媒體報導指出，一名公關界人士表示，各行政部會透過公關公司年度行銷標案來支用經費，如此就可避掉立法院預算審查和審計部決算查核。（資料照，記者方賓照攝）

2017-01-15  14:11

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨政府上台至今快1年的時間，有媒體報導指出，至今多數部會的公關標案還是給了前朝長期合作的公司，有公關人士透露，馬政府8年期間各部會透過公關公司年度行銷標案來支用經費，如此就可避掉立法院預算審查和審計部決算查核。

據《上報》報導，一名過去8年與馬政府有密切合作經驗的公關界人士表示，各行政部會為因應人力緊縮，透過公關公司年度行銷標案來支用經費，把部會所需的人事藏到標案中，如此就可避掉立法院預算審查和審計部決算查核，這也就是各部會有關輿情的相關標案每年經費越編越高的原因。

因此，民進黨立法院黨團總召柯建銘日前就提案凍結預算8百萬元的「106年經濟部輿情觀測暨政策推動建議案」和能源局的950萬元「能源議題輿情推廣研析及因應策略規畫」，理由就是以這些工作本屬機關內部的業務範圍，卻將工作委外，顯有浪費公帑之嫌。

報導也提到，過去馬英九政府執政8年期間，各部會將輿情業務全數委外，從新聞剪報、電視新聞、晚間政論節目的輿情監測，甚至一週、一月的「大數據」統計分析，全是得標公關公司代辦的服務範圍。

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