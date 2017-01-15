通過一例一休 立委燒到自己…

《勞基法》一例一休新制上路，引發諸多爭議。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-01-15 07:43

〔即時新聞／綜合報導〕一例一休實施，引發各方爭議，民生漲價風潮亂象一再暴發，據報導，立委也燒到，立法院餐廳要提早打烊，沒有晚飯、司機限縮派時數，立委跑行程半路可能會被「放生」，改搭公車跑行程。

《中國時報》報導，立法院餐廳是外包給民間經營，如今在一例一休之下，可能每月多支出8到10萬元；而且員工被限制工時，以致餐廳開門時間限縮，原本是從早上7點開到下午6點，現在只能縮時到下午2點半，提早打烊。

立法院司機也被通知，周末上班不得超過4小時，立直限縮派車時數，若立委周末要用到立法院公務車，可能搭公務車跑行程到一半被「放生」。

而平時經常忙到沒有休假日的國會助理，即使加班不止加班費遭限，很可能也不能加班，否則被指違法。