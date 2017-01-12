| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

國民黨「氣血不通」 他用中醫理論道破...

2017-01-12  21:21

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉「郝、吳、柱」都將參選，北農總經理韓國瑜今天（12日）也宣布參選，立委郭正亮稱韓國瑜較前3人敢衝，不是只會打「經國牌」；他也認為國民黨現在缺乏「血性」的人，沒人願意站出來批評，長期氣血不通，才會造成現在積弱不振。

郭正亮在今晚播出的《新聞面對面》節目上談國民黨主席選舉，他從政黨重建的角度看國民黨，認為現在國民黨沒人願意站出來批評，韓國瑜是4個參選人中有衝勁、血性的人，並稱韓國瑜說國民黨要從根做起是對的。

郭正亮用中醫理論談國民黨問題，他認為國民黨長期「氣血不通」，沒有繼承的血性，無法讓氣血活絡，「氣血要通，不然會痛；國民黨氣血不通、沒氣，血要有氣，血才會進來。」在場的韓國瑜與藍營人士都頻頻點頭。

郭正亮強調，國民黨需要基層運動，韓國瑜參選會把國民黨問題講出來，「把問題砍白一點，至少大家會被迫回答，不要整天講蔣經國，乾脆直接面對問題。」

廣告
  • 台北農產運銷公司總經理韓國瑜提出辭職後，12日在成堆的高麗菜前舉行記者會宣布參選國民黨黨主席，並表示國民黨要擁抱基層才有未來。（記者劉信德攝）

    台北農產運銷公司總經理韓國瑜提出辭職後，12日在成堆的高麗菜前舉行記者會宣布參選國民黨黨主席，並表示國民黨要擁抱基層才有未來。（記者劉信德攝）

  • 郭正亮認為國民黨長期氣血不通，需要有血性的人出來批評。（圖擷自年代新聞）

    郭正亮認為國民黨長期氣血不通，需要有血性的人出來批評。（圖擷自年代新聞）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 國民黨 國民黨主席選舉 洪秀柱 郝吳柱 郝龍斌 郭正亮 韓國瑜
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：國民黨「氣血不通」 他用中醫理論道破...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.