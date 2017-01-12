國民黨「氣血不通」 他用中醫理論道破...

2017-01-12 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉「郝、吳、柱」都將參選，北農總經理韓國瑜今天（12日）也宣布參選，立委郭正亮稱韓國瑜較前3人敢衝，不是只會打「經國牌」；他也認為國民黨現在缺乏「血性」的人，沒人願意站出來批評，長期氣血不通，才會造成現在積弱不振。

郭正亮在今晚播出的《新聞面對面》節目上談國民黨主席選舉，他從政黨重建的角度看國民黨，認為現在國民黨沒人願意站出來批評，韓國瑜是4個參選人中有衝勁、血性的人，並稱韓國瑜說國民黨要從根做起是對的。

郭正亮用中醫理論談國民黨問題，他認為國民黨長期「氣血不通」，沒有繼承的血性，無法讓氣血活絡，「氣血要通，不然會痛；國民黨氣血不通、沒氣，血要有氣，血才會進來。」在場的韓國瑜與藍營人士都頻頻點頭。

郭正亮強調，國民黨需要基層運動，韓國瑜參選會把國民黨問題講出來，「把問題砍白一點，至少大家會被迫回答，不要整天講蔣經國，乾脆直接面對問題。」