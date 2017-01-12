政院通過師培新制 偏鄉、海外代理教師可領薪兼抵實習
2017-01-12 23:10
〔即時新聞／綜合報導〕教育部次長蔡清華今（12日）在記者會上表示，《師培法》草案已在行政院會通過，未來師培生在通過教檢後，可以選擇到偏鄉或海外學校，擔任2年有支薪的代理教師來折抵實習。
綜合媒體報導，蔡清華指出，未來師培制度將改為「先考教師檢定、後實習」，預計實習教師人數會從8000人降到5000人，維護教學實習品質。全案經行政院會通過，將交由立法院審查。
教育部司長張明文也提到，由於師培生反應實習期間需要經濟收入，因此草案中也規劃，未來教師實習第3個月起可擔任代課教師支領鐘點費，以每周不超過8堂課為限；另外，通過教檢的師培生也可以選擇到偏鄉或海外學校（包括海外台灣學校及僑民學校）擔任代理教師，代理2年間可支領薪水並折抵教育實習。
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