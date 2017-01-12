奈國終止外交互動 王定宇：沒邦交、在演哪齣？

2017-01-12 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐奈及利亞辦事處，遭奈國當局要求拆牌更名，更配合中國舉行記者會，聲稱台灣是中國的一部分、終止與我方的外交活動。不過民進黨立委王定宇在臉書表示，台灣和奈及利亞本來就沒有正式邦交關係，他直言：「你們二國是在演哪一檔戲啊？」

奈及利亞政府今配合中國政府舉行記者會，宣稱基於「一個中國」原則，不再承認台灣是一個國家，禁止奈國官員、機構與我國進行官方交流，辦事處將更名並從首都阿布加遷往拉哥斯，並終止與我外交關係。

王定宇在臉書批評，中奈兩國的這場記者會是「史上難得一見的大國小鼻子烏龍記者會」，並直言：「台灣跟奈及利亞本來就沒有、從來都沒有正式邦交關係，你們二國是在演哪一檔戲啊？」而中國更是難以形容的「氣量狹小」。