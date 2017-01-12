小英走訪安地瓜古城 瓜國總統親自導覧
2017-01-12 06:31
蔡英文總統走訪瓜地馬拉古城安地瓜。（記者蘇永耀攝）
〔特派記者蘇永耀／瓜地馬拉報導〕蔡英文總統在當地時間11日下午，前往瓜地馬拉古城安地瓜走訪，為表示對遠來尊客的重視，瓜國總統莫拉雷斯臨時決定陪同蔡總統，並充當導覽一一介紹安地瓜的特色。
安地瓜（Antigua ）於1543年建城，曾作為西班牙瓜地馬拉殖民地，以保存當時大量的巴洛克式建築而聞名，現為瓜地馬拉重要地標。呂秀蓮擔任副總統時，曾組專家團隊參與修復古蹟。
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