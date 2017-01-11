電業法修正案三讀 電價10月前凍漲
2017-01-11 20:29
〔記者黃佩君／台北報導〕電業法修正案三讀後外界疑慮電價上漲，經濟部長李世光昨表示「電價沒有任何上漲的問題」，強調未來仍將依電價公式處理，而在新的電價公式及電價審議委員會成立前，上半年完全不會調整電價。經濟部表示，今年電價最快恐要10月才會有調整動作，未來也會在公式內設置緩漲及緩降天花板。
電業法修正案三讀通過，外界立刻發出電價上漲批評，儼然將成新「一例一休」效應。李世光今表示，電業法修正案通過後電價仍依電價公式處理，「電價沒有任何上漲的問題」；而之前經立院通過的電價公式去年底到期，在電業法修法後將循該法處理，成立新的電價審議委員會並擬定新公式，最快也要等到10月才能處理，在此之前「電價是鎖死的」。
李世光也說，未來電價仍一年兩調或改為一年一調，仍要進一步研議；而原電價公式有電價上漲3%天花板，在國際燃料持續下跌後，立院也要求設緩降底線，公式內是否要列入，後續都要再進行考慮。
能源局強調，電業法修法後，電價仍是由中央主管機關負責訂定，因此電價主要變動來源是國際燃料價格起伏；但電業法內設有電價穩定基金，來自公用售電業稅後盈餘及政府預算等，可減緩電價短期大幅波動衝擊，在之後的電價公式內也會納入緩漲及緩降天花板，並不會有電價大幅上漲情形。
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