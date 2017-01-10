| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南韓東部海域撞船事故 7人落海4人失蹤 高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 政治

北市106年度總預算三讀通過 刪減幅度較去年少

2017-01-10  17:45

〔記者郭逸／台北報導〕台北市議會審查台北市政府106年度預算，今天舉行三讀會，最終柯市府編列的1668.61億元，市議會經過委員會、一讀會、二讀會、政黨協商等程序，刪減11.02億元，刪減幅度為0.66%，較去年刪掉15.12億元、刪減幅度0.93%還要少，顯然柯市府今年比較會捍衛預算，北市府106年度預算以1657.59億元通過，市議會的大會也就此結束。

今天三讀會，雖然與會議員人數一度不足，最終仍湊齊人數，修正文字後便通過今年的總預算案。

廣告
  • 北市府106年度預算以1657.59億元通過。（資料照，記者蔡亞樺攝）

    北市府106年度預算以1657.59億元通過。（資料照，記者蔡亞樺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 三讀通過 北市 北市府 總預算
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：北市106年度總預算三讀通過 刪減幅度較去年少


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.