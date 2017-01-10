北市106年度總預算三讀通過 刪減幅度較去年少

2017-01-10 17:45

〔記者郭逸／台北報導〕台北市議會審查台北市政府106年度預算，今天舉行三讀會，最終柯市府編列的1668.61億元，市議會經過委員會、一讀會、二讀會、政黨協商等程序，刪減11.02億元，刪減幅度為0.66%，較去年刪掉15.12億元、刪減幅度0.93%還要少，顯然柯市府今年比較會捍衛預算，北市府106年度預算以1657.59億元通過，市議會的大會也就此結束。

今天三讀會，雖然與會議員人數一度不足，最終仍湊齊人數，修正文字後便通過今年的總預算案。