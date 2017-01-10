日媒大幅報導 美國和蔡會談不理中國叫囂

美國德州參議員克魯茲與總統蔡英文見面。（圖擷取自Senator Ted Cruz推特）

2017-01-10 10:36

〔駐日特派員張茂森／東京10日報導〕「日本經濟新聞」等各主要報紙和電視媒體今天均以顯著位置報導，美國共和黨參議員克魯茲與蔡英文總統會談之前，曾遭中國事前「禁止」，但被克魯茲提出聲明反嗆指出，和蔡英文總統會談「感到光榮」，「中國應理解美國和誰會談是由美國自己決定」。

報導蔡英文總統和美國重要人物會談的有「朝日電視」、「日本經濟新聞」、「產經新聞」、「每日新聞」、讀賣新聞」等重要媒體，「日經」引述克魯茲的談話指出「針對美國和誰會談，中國沒有否決決權」，克魯茲也在聲明中特別用「兩國」來形容台灣和美國的關係。

「日經」指出，「川普的對中強硬路線由黨和政府共同推進是有可能的」。

「產經新聞」指出，針對中國「不許和蔡英文見面」的壓力，美國表示不愉快。