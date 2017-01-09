吳敦義打經國牌參選 郝龍斌：全力爭勝選

國民黨副主席郝龍斌，今日下午參加於國民黨宜蘭縣黨部舉辦的宜蘭鄉鎮市委員會暨19全黨代表擴大座談會。（記者林敬倫攝）

2017-01-09 17:04

［記者林敬倫／宜蘭報導］國民黨副主席郝龍斌，今日下午參加於國民黨宜蘭縣黨部舉辦的宜蘭鄉鎮市委員會暨19全黨代表擴大座談會，談到吳敦義打經國牌參選，且獲得許多藍營立委支持，郝龍斌表示，也會以蔣經國為國家的努力為典範，爭取所有黨代表的支持，全力以赴爭取勝選。

面對黨內3強鼎立，有3名候選人表態參選黨主席，郝龍斌表示，國民黨最困難的時期，有很多同志願意出來承擔責任，這是非常好的現象，透過所有候選人對於國民黨將來路線及願景的發表，將對黨內團結有很大的幫助，相信黨內民主不會傷及同志情誼。

談到曾經提及的黨魁2條件，郝龍斌表示，做黨主席要無私，絕非為了謀取下一個位置的跳板，絕不爭取2020的總統，第2則是做黨主席要大開大合，將延攬黨內人才，一起奮鬥，為2018的選舉打拚，來到宜蘭黨部就是要爭取黨代表的支持。