吳敦義選黨主席 辜寬敏建議先改名叫「台灣國民黨」
2017-01-09 16:27
新台灣和平基金會第三屆台灣研究博碩士論文獎頒獎典禮9日舉行，董事長辜寬敏出席頒獎，致詞針砭時事。（記者廖振輝攝）
〔記者鍾麗華／台北報導〕前副總統吳敦義今宣布參選國民黨主席，對此，總統府資政辜寬敏表示，吳或許可以當選黨主席，但如果當選黨主席，下一步想選總統是不可能的，因為這個政黨還叫「中國國民黨」，台灣社會能接受嗎？
辜寬敏今天出席新台灣和平基金會第三屆台灣研究博碩士論文獎頒獎典，在會後受訪表示，由民進黨與「台灣國民黨」成為台灣民主政治發展的兩大政黨，是他最大的希望 ；台灣政治社會已經變化，中國國民黨在台灣沒有存在價值，應該改名叫「台灣國民黨」。
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