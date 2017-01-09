國民黨主席選戰 廖國棟：樂見多人競爭

2017-01-09 11:08

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨主席選戰提前於今年五月開打，前副總統吳敦義今早宣布參選，國民黨副主席郝龍斌則拋黨主席與二〇二〇總統大選脫鉤，挑戰現任黨主席洪秀柱。國民黨立院黨團總召廖國棟今早受訪說，「樂見這麼多人願意出來承擔」，希望未來黨主席提出政見，能思考整個黨的發展，並凝聚黨員的想法。

廖國棟今早被問及對黨主席選舉看法，再度拋出中生代接班議題。廖表示，體認到國民黨整個未來發展要年輕化，才能擴張視野與地盤，將會提出「希望由中生代承接重任」；但至今為止，並沒有真的討論，只是對外發出呼籲。

被問到吳、郝參選，是否會分化選票？廖國棟說，目前為止只是參選人各自表達意願，離真正登記還有一段時間，這段期間，大家認為是吳、郝磨合的好時機。

廖國棟說，個人立場樂見大家參選，表示大家對黨還有熱情、還有承擔的想法，都是好事，樂見很多同志願意出來；但後續要怎麼凝聚整個黨員的想法，也應對外充分說明理念。

對於郝龍斌喊出，黨主席與二〇二〇年選舉脫鉤。廖國棟回應，現在是主席選舉，就談主席權責、未來理念即可，不必談二〇二〇，二〇二〇還很久，會發生什麼狀況，誰都掌握不到。