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曾表倦勤 廖國棟：詹啟賢不受洪秀柱信任

2017-01-08  14:47

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨首席副主席詹啟賢昨晚發表聲明，指個人階段性任務已經達成，即日請辭，為國民黨主席洪秀柱的連任之路投出震撼彈；立法院國民黨團總召廖國棟今受訪表示，詹啟賢在與黨產會處理國民黨產，沒得到洪秀柱信任，曾表倦勤之意，對於詹的辭職，感到非常惋惜。

由退役軍人組成，藍營色彩濃厚的中華民國清溪總會今舉行會員代表大會，洪秀柱、副主席郝龍斌、副主席陳鎮湘、前總統府秘書長曾永權、廖國棟、國民黨黃復興黨部主委金恩慶等人皆出席。

對於詹啟賢昨晚聲明請辭國民黨副主席，廖國棟受訪時表示，他曾在立院審查黨產會預算前，有約了詹啟賢了解黨產狀況，當時他在和詹談話時，就有感受到詹的無力感，詹有一片忠誠之心，但在與黨產會的處理過程中，並沒有受到洪秀柱的信任，當時詹就有表達倦勤之意。

廖國棟說，他當時鼓勵詹啟賢要一起承擔，但他現在真的辭了，讓大家感到非常惋惜，也對於國民黨中央的結構有一點擔心。

媒體也詢問關於有意參選黨主席的郝龍斌，在臉書上拋出黨團總召當副主席的風向球，廖國棟認為，國民黨現在是在野之身，立院黨團是黨中央的第一線戰鬥部隊，任何決策理應跟黨中央有非常密切的聯繫，代表黨中央去執行，黨團總召擔任副主席，是過去就有的提議，只是沒有實現，若有新的作法，在副主席這位子比較適合。

廖國棟坦言，黨中央和黨團有隔閡，但隔閡有多深？「每個人看法不一樣」，但兩者都是家庭的一份子，他自己就經常去黨中央請益，對口是國民黨祕書長莫天虎。

廖國棟也說，對於「洪、郝、吳」鼎立，樂見有志之士在最艱困的時候挺身而出，黨團樂觀其成，至於郝和吳間，很多委員都希望他們兩個能夠協調擇一，「後續應該有很多人希望。」

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  • 立法院國民黨團總召廖國棟。（資料照，記者方賓照攝）

    立法院國民黨團總召廖國棟。（資料照，記者方賓照攝）

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