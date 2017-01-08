川蔡會破局？ 川普團隊稱不會與蔡英文會晤
2017-01-08 12:28
蔡英文總統7日上午展開「英捷專案」搭機出訪，目前過境美國休士頓。（資料照，記者朱沛雄攝）
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文出訪，今過境美國休士頓，日前傳聞美國總統當選人川普（Donald Trump）有意與蔡英文碰面，但川普團隊發言人迪托（Jessica Ditto）今天稍早表示，不論是川普或其政權交接團隊成員，都不會與蔡英文會晤。
綜合媒體報導，總統蔡英文「英捷專案」昨啟程，此行為期9天8夜，將出訪包含宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多等4友邦，去程過境美國休士頓、回程過境舊金山，日前川普被問到是否會與過境美國的蔡英文碰面，川普語帶保留說：「我們拭目以待」（we'll see），引起討論。
不過據《美聯社》報導，政權交接團隊發言人迪托稍早在電郵中表示，蔡英文過境期間，不論是川普本人或政權交接團隊成員，都不會與蔡英文會晤，報導稱為避免升高與中國的緊張關係，總統蔡英文可能低調過境美國。
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