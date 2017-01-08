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郝龍斌承諾 若當選黨魁就不選2020總統

2017-01-08  10:25

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌昨日宣布參選黨主席，今日他又在臉書上承諾，如果他成為黨魁，不會尋求自己未來的位子，例如參加2020年總統大選，一切都以凝聚黨內向心力為目標。

郝龍斌表示，各界往往都把今年的黨魁選舉和2020的總統候選人做出連結，但他必須要適時地跳出來澄清，他參選黨主席並不是為了之後的權力爭鬥，而是要無私地去團結黨內和領導國民黨。

郝龍斌認為，假如黨主席選舉和2020大選掛勾，那麼就只是變成一場追求更高權力的前哨站罷了，從此各界就會關注在權力的分配與對立，因此他要出面承諾絕不會把黨魁之位當成總統選舉的跳板。

郝龍斌還強調，他的第二個重點是「用人無私，集體領導」。他指出未來的副主席將是黨內的多元代表，並不是「主席的副主席」，而應該是「黨的副主席」，這種團隊才可帶著國民黨重新奮起，並以創新的思維去思考台灣與黨內所遇到的問題。

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  • 國民黨副主席郝龍斌昨日宣布參選黨主席，今日承諾若當上黨魁，將不會參選2020總統。（資料照，記者簡榮豐攝）

    國民黨副主席郝龍斌昨日宣布參選黨主席，今日承諾若當上黨魁，將不會參選2020總統。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 郝龍斌在臉書上表示，各界往往都把今年的黨魁選舉和2020的總統候選人做出連結，但他必須要適時地跳出來澄清。（圖擷自郝龍斌臉書）

    郝龍斌在臉書上表示，各界往往都把今年的黨魁選舉和2020的總統候選人做出連結，但他必須要適時地跳出來澄清。（圖擷自郝龍斌臉書）

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