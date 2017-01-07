黃之鋒來台險遭毆 林飛帆：不該在台灣發生

2017-01-07 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港社運人士黃之鋒受邀來台，卻傳出遭愛國同心會與四海幫成員率眾圍堵，島國前進發起人林飛帆為此前往接機，將來自香港的3名社運人士送回台北，事後林對此表示，能理解中共對於港台的朋友交流會有些擔憂，但這樣的情況不該在台灣發生，政府也不該容許。

黃之鋒等香港社運人士受邀來台參加時代力量所舉辦的論壇，但到機場時卻遭愛國同心會與四海幫將率眾圍堵，多名黑衣男子甚至突破封鎖區，衝上前作勢要向黃之鋒揮拳，還大喊「港獨份子滾回去」。事前獲悉這項消息的林飛帆則親自擔任司機，與時代力量秘書長陳惠敏一起到機場接機，所幸他在混亂中仍有順利接到黃之鋒等人，並順利將他們平安送到台北。

《蘋果》報導，林飛帆今下午對此表示，能理解中共對於港台的朋友交流會有些擔憂，但認為今天的事情有點太過，318學運期間白狼張安樂與愛國同心會雖也曾進行威脅，但也不像這次這麼直接想使用暴力，他認為政府不該容許這樣的事情，這種事也不該發生在台灣。

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