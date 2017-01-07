暴力「接機」諜對諜 他掌握情報救援成功！
2017-01-07 10:57
針對愛國同心會糾眾暴力「接機」，早就收到情報的林飛帆低調化身司機，提前到機場外準備救援。（擷取自林飛帆臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕香港社運人士黃之鋒受邀來台，竟於桃園機場險遭黑衣人揮拳。對此，學運領袖林飛帆表示，昨晚便收到消息，得知愛國同心會與四海幫將率眾圍堵，於是便化身司機，「在混亂中將香港朋友搶救出來，安全送抵台北」。
林飛帆指出，在接獲香港一行人將受攻擊的消息後便決定去接他們，「如果愛國同心會真的要打，哪有讓他們獨自承受的道理，更何況他們是客」。林說，本來還想邀黃國昌來接機，但經過討論後認為會讓場面更加混亂，最終決定作罷。
林飛帆接著表示，到了機場後發現「台灣古惑仔是來真的」，至少有200個小弟在機場外待命，他說，去刺探敵情的夥伴甚至聽到黑衣人在下達命令，要求小弟們「要分散開來」、「表現好的回去有加分」。
林飛帆說，要求小弟分散開來這點可以理解，但「表現好的回去有加分」他就不懂了，到底回去能加什麼分，他至今都百思不得其解。不過，林飛帆隨後化身司機，成功接到了3名來自香港的社運人士，與其他幾位夥伴們把一行人平安送到台北。
林飛帆坦言，以前聲援香港總覺得好像隔層紗，除了理念價值的結盟，並沒能做出太多實際的行為，他感慨地說道，「沒想到現在卻是在台灣，這麼有共感，這麼風雨同路，真的有那種一起在面對什麼的感覺」。
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