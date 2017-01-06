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台南市長選戰提前開打 媒體民調「他」領先

立委黃偉哲雞年春聯送鄉親。（資料照，記者楊金城攝）

2017-01-06  07:06

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長賴清德任期屆滿後無法再連任，接班大戰提前開打。媒體民調顯示，民進黨立委黃偉哲遙遙領先。

本報報導，台南是綠營大本營，幾乎拚過黨內初選提名，等於跨進勝利「門檻」，因此各路人馬蓄勢待發。其中包括立委陳亭妃、葉宜津、黃偉哲、副市長顏純左、民進黨副秘書長李俊毅均投入選戰，立委王定宇及林俊憲則被外界點名可能參選。

《時報周刊》報導，黃偉哲2016年立委選舉以76.47％得票率、14萬6414票達成立委連任目標，得票率更是全國立委候選人第一。報導指出，在旺旺中時媒體集團所屬艾普羅民調公司，針對民進黨籍台南市長可能參選人民調中，黃偉哲以21％遙遙領先。

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