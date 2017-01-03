時力：廢除考試院？李逸洋應有明確表態

2017-01-03 11:30

［記者彭琬馨／台北報導］立法院目前規劃將於五日召開臨時會，時代力量上午舉行記者會，拋出黨團主張的臨時會議程，強調將針對預算案、考試院人事同意權行使與公投法、黨職併公職等法案進行排審。黨團總召徐永明表示，時力主張廢除考試院，呼籲副院長被提名人李逸洋對於如何改革考試院能有明確表態。

徐永明強調，時力對臨時會的態度就是「理性審查」，在預算上希望刪除沒有法源依據的年終慰問金與三節慰問金；此外，由於臨時會將排審考試院正副院長人事同意權案，徐永明認為，副院長被提名人李逸洋過去有許多擔任黨職的經驗，對於黨職併公職法案的立場，攸關年金改革能否順利進行，李逸洋應有明確表態。

時代力量立委黃國昌也強調，黨職併公職法案作為年金改革中重要的一環，目前已經完成初審，應盡速完成二三讀，公投法等重要法案也應該在能處理的時候盡快處理。