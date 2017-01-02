配合軍事戰略規劃 防空飛彈指揮部將移編空軍
2017-01-02 14:54
軍方現行直屬於國防部的防空飛彈指揮部，將會移編給空軍司令部，以強化統一指揮戰力。圖為在空軍基地內執行任務中的車載劍一飛彈車。（資料照，記者羅添斌攝）
〔記者羅添斌／台北報導〕軍方今年3月將提出新的軍事戰略規劃構想，軍方官員指出，現行的戰略規劃將由「有效嚇阻」，調整為「多重嚇阻」，而為因應戰略規劃調整，軍方現行直屬於國防部的防空飛彈指揮部，將會移編給空軍司令部，以強化統一指揮戰力。
軍方官員說，防空飛彈指揮部目前是以愛國者3型、天弓2型3型防空飛彈，並有數量不明的戰術反制飛彈（即地對地飛彈）以及雄2E巡弋飛彈，這些飛彈部隊將隨著軍方戰略調整構想，全數移編給空軍。
官員指出，空軍目前轄有防空砲兵指揮部，主要是以三五快砲及麻雀飛彈組成的天兵防空系統，以及防衛機場安全的車載式天劍防空飛彈，在今年3月防空飛彈指揮部移編給空軍後，防空飛彈指揮部及防空砲兵指揮部有可能會整併合一。
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