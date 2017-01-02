| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三重縱火犯釀6死 湯景華求交保遭駁回 廁所偷拍男性「褲內風光」 中國男桃機被捕 網球》張凱貞爆冷扳倒瑞士勁敵 深圳女網16強卡位 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育
 首頁 > 政治

配合軍事戰略規劃 防空飛彈指揮部將移編空軍

軍方現行直屬於國防部的防空飛彈指揮部，將會移編給空軍司令部，以強化統一指揮戰力。圖為在空軍基地內執行任務中的車載劍一飛彈車。（資料照，記者羅添斌攝）

2017-01-02  14:54

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方今年3月將提出新的軍事戰略規劃構想，軍方官員指出，現行的戰略規劃將由「有效嚇阻」，調整為「多重嚇阻」，而為因應戰略規劃調整，軍方現行直屬於國防部的防空飛彈指揮部，將會移編給空軍司令部，以強化統一指揮戰力。

軍方官員說，防空飛彈指揮部目前是以愛國者3型、天弓2型3型防空飛彈，並有數量不明的戰術反制飛彈（即地對地飛彈）以及雄2E巡弋飛彈，這些飛彈部隊將隨著軍方戰略調整構想，全數移編給空軍。

官員指出，空軍目前轄有防空砲兵指揮部，主要是以三五快砲及麻雀飛彈組成的天兵防空系統，以及防衛機場安全的車載式天劍防空飛彈，在今年3月防空飛彈指揮部移編給空軍後，防空飛彈指揮部及防空砲兵指揮部有可能會整併合一。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 愛國者3型 空軍 防空飛彈指揮部 飛彈指揮部
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤冬菇烤麩
香噴噴✤麻油料理
3分鐘自製奶油
木頭砧板比較好？
轉寄

標題：配合軍事戰略規劃 防空飛彈指揮部將移編空軍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月2日‧星期一‧丙申年臘月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.