不告柱姊了！國民黨中常委姚江臨撤告
2016-12-30 21:43
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中常委姚江臨不滿黨中央強行通過黨主席選舉提前，26日對黨中央及黨主席洪秀柱提起民事訴訟，同時聲請「黨中央不得執行中常會所作決議」假處分。不過據了解，姚江臨已於昨日全部撤告。
姚江臨26日提告洪秀柱及黨中央，請求法院裁定上週中常會在人數不足情況下通過的下屆黨主席選舉期程等內容無效，並聲請暫時狀態假處分。
國民黨28日中常會上演大和解戲碼，洪秀柱數度為引起風波致歉，並以「復議」方式解決程序正義問題，姚江臨也允諾將撤告。不過，國民黨明年520提前舉行黨主席與第20屆黨代表選舉的決議仍不變，至於黃復興黨部與一般黨部黨代表併選案，則延後一屆實施。
據《聯合新聞網》報導，姚江臨提出的民事訴訟，已在昨日連同假處分聲請一併撤回。
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