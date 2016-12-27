共推中部商業發展 中市府與商發院簽備忘錄

2016-12-27 17:31

〔記者張菁雅／台中報導〕為推動中台灣區域發展，台中市政府與商業發展研究院今天共同簽署合作備忘錄，未來雙方將加速中部商業科技化、聯網化、國際化的升級轉型，促進區域平衡發展，同時將台中打造成兼具智慧商業、機械、農業等多元層面的智慧城市。

市長林佳龍與商發院董事長許添財，在經濟部商業司司長李鎂見證下，簽署合作備忘錄。未來將由市府協助商發院設立台灣中部院區，商發院則協助市府，就台中產業發展規劃、執行及推動，提供專業服務或諮詢。

林佳龍表示，商發院中部院區進駐後，有全國性的研發型法人資源挹注，將加值台中的商業朝科技化、國際化、物聯化發展，並有助於「製造業的服務業化」，透過瞭解市場、建立品牌，提升產業附加價值及全球競爭力。

商發院副院長王建彬在簡報時指出，服務業產值佔GDP的6成，就業人口達600萬人，佔就業人口比例6成多，而台灣近3年商業銷售額平均比重占整體產業比重近4成，是服務業中最重要的次產業，因此提振服務業，首重振興商業；而中部商業銷售額占全國比重約15％，具發展潛力，國發院中部院區將扮演中台灣商業發展規劃角色，目標是提升中部整體商業銷售額占全國比重，從現行15％至115年達25％。

李鎂則表示，商發院在2007年成立，做為服務業發展的智庫，對於批發、零售、餐飲、物流及電子商務等產業都貢獻良多；台中具備優越的地理條件，人流多且人才多元，新的商業模式若在台中市發展成功，將可複製到北部、南部，甚至國際，中市府與商發院合作，可針對在地特色規劃，除了帶動商機，也促進區域發展。