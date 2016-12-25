高中生扮納粹惹議 教授批填鴨教育塑造「無感」
看見高中生扮納粹事件，台大教授葉丙成認為，填鴨式教育忽略歷史感受，學生並非無知，而是無感。（資料照）
〔記者吳柏軒／台北報導〕高中生校慶大玩Cosplay，卻以德國二次大戰的納粹作為主體，引發喧然大波；台大教授葉丙成今天在臉書發文，指外界認為學生是對歷史無知才犯錯，但真正問題核心恐怕是台灣填鴨式教育，讓納粹議題成了「課本裡要記要背要考的一段話而已」，對歷史無感才是關鍵。
關注教育的台灣大學電機系教授葉丙成指出，許多人批高中生扮納粹，是學生、老師無知，但如果學生真的無知，不識希特勒是誰，就不會興沖沖提議要扮納粹；若是看過納粹屠殺猶太人的史實，仍決定要扮演納粹，到底出了什麼問題？
葉丙成點出，真正的問題是，台灣教育只在乎知識，以考試為主、強調教學效率，讓德國、二次大戰、納粹、屠殺等，都只不過是課本中一段要背誦的內容而已，孩子沒有機會感受猶太人的恐懼、只因種族而被殺無赦的無奈、那種骨肉分離天人永隔的悲哀。
「體驗？感受？同理？這些在教室裡都是奢侈......」葉丙成認為，「我們的學生空有一些歷史知識，但也僅止於知識而已，對這些歷史是無感的。無感的人，自然就有可能做出像扮納粹傷害他國感情的事件出來。」
另，葉丙成也認為，整個社會都在批評學生，但台灣社會也並未認真對待德國二次大戰的傷口，網路就常看見希特勒影片被拿來搞笑，把德國話配上與原意不同的字幕，「整個時代的大悲劇，為什麼會被人拿來這樣消費做各式各樣的搞笑？」坦言自己也曾分享過類似影片，因此自認沒有更高的道德可以指責這次犯錯的孩子。
葉丙成最後期盼，因反省問題而非切割問題，不是把學生、學校當作腫瘤切割、丟棄，希望教育由一波下而上的熱血教師快速改革，不要再讓學生把歷史知識當作考試要背的東西，而是整個社會都能體認歷史教育的重要，重申「我們教育最大的問題不是無知，是無感。」籲大家一起努力改變。
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標題：高中生扮納粹惹議 教授批填鴨教育塑造「無感」
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