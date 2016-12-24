立委提案修法 發生重大職災禁止政府採購5年

2016-12-24 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕為防止重大職災一再發生，民進黨多名立委提出《政府採購法》修正草案，規定若發生重大職災紀錄者，禁止參與政府採購5年。針對違反勞動法規5次者，也規定3年禁止參與政府採購。

《蘋果》報導，該項草案是由李昆澤、鍾孔炤、葉宜津、呂孫綾、賴瑞隆、鄭運鵬等人所提出，李昆澤在提案時表示，現行規定有重大職災紀錄的承包商，仍可承攬公共工程，國家公共工程應藉由建立黑名單制度，保障勞工生命安全，因此修正草案提出，若發生重大職災紀錄將禁止參與政府採購5年，且不可有除外規定。

同時，為保障勞工權益，違反勞動法規5次的部分，將被禁止3年參與政府採購；至於判決撤銷原處分或無罪確定者，則應註銷之。