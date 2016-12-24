「入獄失去自由、但找回親情」 女兒開業扁致詞

前總統陳水扁出席女兒陳幸妤牙醫診所開幕，八年來首度公開致詞，兒孫都陪在一旁。（記者王俊忠攝）

2016-12-24 10:10

〔記者王俊忠／台南報導〕前總統陳水扁女兒陳幸妤在南市東區開設的牙醫診所今上午開幕，陳水扁夫妻與一家人都出席祝賀，有民眾高喊阿扁總統無罪！他稱幸妤是福星，能讓他在八年來首度公開致詞；也感謝馬總統讓他入獄進修，因為在獄中他失去自由、但找回親情。

今上午陳幸妤診所開幕剪綵活動，診所內外擠爆到訪民眾，陳水扁強調他今天是致詞非演講，擔心不知是否是最後一次公開說話？他提出三個感謝，一是感謝蔡英文總統讓他上台北見鄉親與公開說話；二是感謝馬總統讓他在獄中失去自由、找回親情，因為在獄中幾年，與兒女說的話比過去三十幾年還多、還久！三是感謝台南媒體朋友與鄉親長輩友善。

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