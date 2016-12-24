| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
德國恐攻案 另3名嫌犯在突尼西亞落網 風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 政治

「入獄失去自由、但找回親情」 女兒開業扁致詞

前總統陳水扁出席女兒陳幸妤牙醫診所開幕，八年來首度公開致詞，兒孫都陪在一旁。（記者王俊忠攝）

2016-12-24  10:10

〔記者王俊忠／台南報導〕前總統陳水扁女兒陳幸妤在南市東區開設的牙醫診所今上午開幕，陳水扁夫妻與一家人都出席祝賀，有民眾高喊阿扁總統無罪！他稱幸妤是福星，能讓他在八年來首度公開致詞；也感謝馬總統讓他入獄進修，因為在獄中他失去自由、但找回親情。

今上午陳幸妤診所開幕剪綵活動，診所內外擠爆到訪民眾，陳水扁強調他今天是致詞非演講，擔心不知是否是最後一次公開說話？他提出三個感謝，一是感謝蔡英文總統讓他上台北見鄉親與公開說話；二是感謝馬總統讓他在獄中失去自由、找回親情，因為在獄中幾年，與兒女說的話比過去三十幾年還多、還久！三是感謝台南媒體朋友與鄉親長輩友善。

相關影音

廣告
  • 前總統陳水扁出席女兒陳幸妤牙醫診所開幕。（記者王俊忠攝）

    前總統陳水扁出席女兒陳幸妤牙醫診所開幕。（記者王俊忠攝）

  • 前總統陳水扁出席女兒陳幸妤牙醫診所開幕，在診所內被大批支持簇擁。（記者王俊忠攝）

    前總統陳水扁出席女兒陳幸妤牙醫診所開幕，在診所內被大批支持簇擁。（記者王俊忠攝）

  • 前第一夫人吳淑珍（坐者）出席女兒陳幸妤牙醫診所開幕。（記者王俊忠攝）

    前第一夫人吳淑珍（坐者）出席女兒陳幸妤牙醫診所開幕。（記者王俊忠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 陳幸妤 陳水扁
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤海產粥
滷一鍋小豆乾
萬用好物✤XO醬
耶誕派對輕鬆辦！
轉寄

標題：「入獄失去自由、但找回親情」 女兒開業扁致詞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月24日‧星期六‧丙申年冬月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.