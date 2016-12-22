中國威脅外交「理光頭」 謝志偉：只怕內部鬼剃頭
2016-12-22 21:03
台德雙方昨日簽訂合作意向書，台方代表為駐德代表謝志偉（右）。（資料照，記者林筑涵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕聖多美普林西比共和國昨天無預警與我國斷交，中國官媒也威脅要把台灣邦交國「理光頭」，對此駐德代表謝志偉表示，國內竟還有人呼應中國說法，他大嘆「不怕外面理光頭，只憂裏面鬼剃頭。」
中國官媒昨天警告總統蔡英文，民進黨搞柔性台獨，代表台灣的外交自殺，如果繼續走台獨路線，台灣外交的最終結局就是「剃光頭」，邦交國將降為「0」。
針對台聖斷交後中國威脅，台灣卻有人呼應，謝志偉今天（22日）在臉書感嘆「不怕外面理光頭，只憂裏面鬼剃頭。」隨後又貼文「理光頭也好，鬼剃頭也好，皆屬『頭頭是盜』。他們放點台灣，台灣放眼世界！」
此外，昨天台灣與德國簽署「台德能源轉型領域合作意書共同宣言」，謝志偉致詞時也表示，台德雖然沒有邦交關係，卻能因有共同的理念而合作，「原則比錢還重要。」
謝志偉今天接受《中央社》採訪時強調，中國對台灣打壓與威脅屬於必然，他擔心不是外面打壓而是對民主人權價值認同的內部分歧；聖國斷交竟有人認定，中國打壓一定是台灣方面的問題，「這種思維的人才真的有問題。」
他也提到，打壓一直存在，他們選擇斷交是因為貧窮，聖國沒有選擇是他們的悲哀，但資源是否被當政者拿走，也是台灣應該思考的援助做法。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新潟大火延燒逾10小時 140間商店住家付之一炬
- 元旦起 國旅卡8000元額度限定用在團體旅遊
- 華碩Zenbo機器人 首批限量168台
- 基隆山坡地解編公展 將增加近3成平地
- FIFA更新男足世界排名 阿根廷第一、台灣157名
- 前進奧斯卡！李安新片入最佳影片初選
- 公園建祭祀亭怪怪的 環保局：特殊時空背景
- 一銀案贓款搬回家 翁侵占罪被起訴
- 俄反制衞星導彈測試成功 威脅美作戰通訊能力
- 「2016全球無知國家排行榜」 台灣奪下第X名...
- 國民黨中常委集體杯葛// 黨中央硬過黨魁提前選舉案 風暴籠罩
- 霧霾長期圍城 北大教授：促發移民及憂鬱症
- 各國紛傳比特幣遭盜領案例 台灣偵破首案
- 德鎖定1難民 傳參與極端組織
- 央行今理監事會 預期利率不變
- 公主抱歪腰！ Baby糗變「小菜」 真的被端走惹
- 《健康充電站》用藥指導講座
- 土城第三所國中用地 將改建棒壘球場
- 寶可夢聯名款 抓寶衣把罩
- 女友被男搭訕... 持刀談判反遭打趴
- 南韓執政黨 31名非朴派議員退黨
- 空手觸霉頭 賊拆不鏽鋼門搬走
- 明年6月底前 李進勇︰垃圾日減百噸
- XXX偽裝成「蝸牛」！？網友用手戳了後...大崩潰
- 【Audi A6車系】 2017年式新增35 TDI、40 TFSI quattro兩車型
- 禮儀公司賣生前契約投資 詐150人7100萬
- （花蓮）入冬忽冷忽熱 中風求助案增3成
- 得力越南廠 打造紡織一條龍
- 宜蘭跨年晚會 帶身份證抽「愛瘋」
- 陽信銀信評亮眼 今年獲利估新高
- 比特幣交易商遭駭損失5千萬 駭客自境外攻擊
- 證券行情表、證券表格
- 自由廣場》〈北社評論〉懦弱的一中原則
- 曾入閣卡卡 鄭麗君心繫孩子福祉
- 史上最尷尬！主持妹口誤：「在場的陰X們」
- 中市總預算刪39億約2％ 創最高紀錄
- SBL》3分鐘靜坐 台銀連勝密技
- 《大溪高中工程害5命》第1天上工 夫妻枉死
- 剪翅賽鴿飛不高 慘被野狗撲咬
- 5國語言字圖卡 勞雇溝通無礙
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國威脅外交「理光頭」 謝志偉：只怕內部鬼剃頭
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分