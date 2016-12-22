中國威脅外交「理光頭」 謝志偉：只怕內部鬼剃頭
2016-12-22 21:03
台德雙方昨日簽訂合作意向書，台方代表為駐德代表謝志偉（右）。（資料照，記者林筑涵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕聖多美普林西比共和國昨天無預警與我國斷交，中國官媒也威脅要把台灣邦交國「理光頭」，對此駐德代表謝志偉表示，國內竟還有人呼應中國說法，他大嘆「不怕外面理光頭，只憂裏面鬼剃頭。」
中國官媒昨天警告總統蔡英文，民進黨搞柔性台獨，代表台灣的外交自殺，如果繼續走台獨路線，台灣外交的最終結局就是「剃光頭」，邦交國將降為「0」。
針對台聖斷交後中國威脅，台灣卻有人呼應，謝志偉今天（22日）在臉書感嘆「不怕外面理光頭，只憂裏面鬼剃頭。」隨後又貼文「理光頭也好，鬼剃頭也好，皆屬『頭頭是盜』。他們放點台灣，台灣放眼世界！」
此外，昨天台灣與德國簽署「台德能源轉型領域合作意書共同宣言」，謝志偉致詞時也表示，台德雖然沒有邦交關係，卻能因有共同的理念而合作，「原則比錢還重要。」
謝志偉今天接受《中央社》採訪時強調，中國對台灣打壓與威脅屬於必然，他擔心不是外面打壓而是對民主人權價值認同的內部分歧；聖國斷交竟有人認定，中國打壓一定是台灣方面的問題，「這種思維的人才真的有問題。」
他也提到，打壓一直存在，他們選擇斷交是因為貧窮，聖國沒有選擇是他們的悲哀，但資源是否被當政者拿走，也是台灣應該思考的援助做法。
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