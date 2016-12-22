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評國民黨 葉匡時：從加護病房...大概很快走到太平間

葉匡時在臉書分享談及國民黨現況的社論，並直言：「國民黨已經從加護病房走向安寧病房了，大概很快就會到太平間。」（資料照，記者王藝菘攝）

2016-12-22  11:40

〔即時新聞／綜合報導〕前交通部長葉匡時稍早在臉書分享社論，談及國民黨日後發展，他不諱言：「國民黨已經從加護病房走向安寧病房了，大概很快就會到太平間。」

聯合報社論《直言集／共識難凝聚 黨的路愈走愈窄》今刊載，現在的國民黨沒有足以成為藍營共主的政治明星，又無法凝聚黨內共識，只能不斷內耗、相爭，幾乎可以斷定，明年黨主席選戰開打後，又是場以意識形態抹黑的惡戰。

對此，葉匡時在臉書分享這篇社論並直言：「國民黨已經從加護病房走向安寧病房了！依目前黨的形勢，大概很快就會走到太平間。我想屆時也不會有太多人落淚。」

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  • 葉匡時臉書全文。（圖擷取自葉匡時臉書）

    葉匡時臉書全文。（圖擷取自葉匡時臉書）

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