藍8縣市長又赴中 傳朱立倫原擬率團親征

2016-12-22 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕藍營執政的8個縣市首長9月聯袂赴中國，聲稱支持「九二共識」換取中國開放觀光客。本月24日，8縣市長將再度組團赴中，參加「台灣8縣市農特產品展銷暨旅遊推介會」，但接待規格降低，使得原本打算率團同行的新北市長朱立倫，再次決定不出席而派副市長葉惠青代打。

根據《上報》報導，此次藍營8縣市長赴中的組成，完全與上次一致，包括新竹縣長邱鏡淳、南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌、台東縣長黃健庭、花蓮縣長傅崐萁、金門縣長陳福海、連江縣長劉增應，還有代朱立倫參加的葉惠青。

報導指出，相較於中方上次派出全國政協主席俞正聲、國台辦主任張志軍的高規格接待，這一回的會見層級及相關細節，中方都保密到家，主辦單位還特別要求參展廠商帶去的任何物品，不得出現「中華民國」、「R.O.C.」等字，以及青天白日滿地紅國旗，接待規格不增反減，讓朱立倫再次決定缺席。

對於朱立倫又不參與赴中團，親朱人士解釋，目前適逢新北市議會開議及審查預算期間，朱立倫分身乏術，加上先前就是由葉惠青負責相關事宜，因此才指派葉率原班人馬參加，而赴中團主要是由花蓮縣政府負責統籌安排，新北市並非主辦縣市。