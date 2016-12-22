| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 政治

藍8縣市長又赴中 傳朱立倫原擬率團親征

2016-12-22  11:18

〔即時新聞／綜合報導〕藍營執政的8個縣市首長9月聯袂赴中國，聲稱支持「九二共識」換取中國開放觀光客。本月24日，8縣市長將再度組團赴中，參加「台灣8縣市農特產品展銷暨旅遊推介會」，但接待規格降低，使得原本打算率團同行的新北市長朱立倫，再次決定不出席而派副市長葉惠青代打。

根據《上報》報導，此次藍營8縣市長赴中的組成，完全與上次一致，包括新竹縣長邱鏡淳、南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌、台東縣長黃健庭、花蓮縣長傅崐萁、金門縣長陳福海、連江縣長劉增應，還有代朱立倫參加的葉惠青。

報導指出，相較於中方上次派出全國政協主席俞正聲、國台辦主任張志軍的高規格接待，這一回的會見層級及相關細節，中方都保密到家，主辦單位還特別要求參展廠商帶去的任何物品，不得出現「中華民國」、「R.O.C.」等字，以及青天白日滿地紅國旗，接待規格不增反減，讓朱立倫再次決定缺席。

對於朱立倫又不參與赴中團，親朱人士解釋，目前適逢新北市議會開議及審查預算期間，朱立倫分身乏術，加上先前就是由葉惠青負責相關事宜，因此才指派葉率原班人馬參加，而赴中團主要是由花蓮縣政府負責統籌安排，新北市並非主辦縣市。

廣告
  • 新北市長朱立倫被媒體報導，原要率領24日赴中的藍8縣長團。（資料照，記者賴筱桐攝）

    新北市長朱立倫被媒體報導，原要率領24日赴中的藍8縣長團。（資料照，記者賴筱桐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 朱立倫 藍8縣市首長
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：藍8縣市長又赴中 傳朱立倫原擬率團親征


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.