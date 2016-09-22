「那時代力量乾脆去跳樓！」 黃國昌酸國民黨「哭窮」

針對考紀會主委劉漢廷說法，黃國昌諷刺地說：「國民黨窮？那時代力量不是乾脆去跳樓！」（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-09-22 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨開立準備應付未來十個月黨工薪水的本票，被不當黨產處理委員會認定違反規定，通知銀行禁止提領、匯出，國民黨考紀會主委劉漢廷指出，可能最多一個月，國民黨就無法繼續下去，已經到了隨時可能解散的地步。對此，時代力量主席黃國昌昨在臉書表示：「聽到國民黨在哭窮，我才真的想哭。」

國民黨準備用來支付黨工薪水的本票被不當黨產處理委員會認定違反禁止處分規定，通知銀行禁止提領、匯出，國民黨秘書長莫天虎昨指出，目前黨內帳戶現金所剩不多，若未來支付黨工的本票不能用，本月份就付不出黨工薪水，黨務運作也會受影響。考紀會主委劉漢廷也強調國民黨「已經到了隨時可能關門、解散的地步」。

不過面對國民黨的說詞，時代力量主席黃國昌則在臉書不以為然地說：「聽到國民黨在哭窮，我才真的想哭。」指出國民黨每年的政黨補助款「328萬票×50元」，比起時力整整多出4倍以上，他諷刺地說：「國民黨窮？那時代力量不是乾脆去跳樓！」

黃國昌認為，國民黨平時將不義黨產拿來「盡情揮霍」，養尊處優慣了再來「哭窮」，更質疑：「你們真的當人民是笨蛋嗎！」