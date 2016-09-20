大巨蛋辦活動 柯P：相信交通維持計畫不會過

2016-09-20 19:40

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午於議會表示，大巨蛋體育文化園區14萬容留人數，加上一旁的松菸文創園區則達16萬人，會對附近新仁里造成很大影響，斷言若未來大巨蛋辦大型活動，「我相信交維計畫不會過、辦不起來」。台北市議員徐世勳質問那大巨蛋建起來要做什麼？柯未正面回應，僅重述大巨蛋交維計畫會很困難，但未來會辦交通影響公聽會。

因遠雄近日向營建署台灣建築中心申請大巨蛋可辦演唱會，徐世勳還在議場上擺設一台震動儀，要柯文哲體驗4到6級的震動，凸顯小巨蛋辦演唱會已是小地震，大巨蛋辦演唱會將會大地震，影響周邊居民安寧。徐還說，松菸文創園區日前辦SHE簽書會，已對新仁里造成影響，未來大巨蛋辦活動，將影響居民甚劇。

豈料，柯文哲站上震動儀，徐世勳怎麼按遙控器，都不會晃動；直到質詢時間結束，震動儀才開始搖晃，柯文哲順勢站上去體驗，徐問「有沒有感覺」，柯淡定搖搖頭、若有所思；反倒是副市長陳景峻、體育局長鄭芳梵輪番體驗震動移。