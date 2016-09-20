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北市藍議員踢爆 都發局長嗆：10個議員、9個瞧不起

2016-09-20  15:07

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議會今天開議第2天，台北市長柯文哲赴市議會進行施政報告。施政報告前，國民黨市議員汪志冰爆料，都發局長林洲民藐視市議會及市議員，曾在都發局務會議內撂話：「台北市議會，十個議員，有九個以上我瞧不起！」汪志冰的爆料引發一陣騷動，藍綠議員均不滿，要求主席查證此事。

施政報告前，市議員不分藍綠提出權益問題，經主席裁示每名議員可先發言4分鐘。

國民黨市議員汪志冰表示，包含楊芳玲昨日提出辭呈，已有12名一級首長請辭；她酸，北市府若要組棒球隊，9人上場，還有3人能在牛棚練投。

此語令柯文哲不禁失笑。汪志冰不滿批評，這樣的領導風格，柯市長還笑得出來，我真的很佩服！她說，12名一級首長紛紛掛官離去，是凸顯朕意凌駕專業問題；還留任的首長，不知道還有多少是「同床異夢」？

汪還說，除了領導出問題，團隊成員也大有問題。她進一步爆料，8月中旬，某次都發局務會議，針對市議會關切的案子進行討論，有幕僚建議局長林洲民親自出面向市議員說明；不料，林洲民向幕僚說：「不必，不用，台北市議會，10個議員，有9個以上我瞧不起。」

此語令在場藍、綠議員嘩然。柯文哲聞訊後則頻頻後望坐後排的林洲民。對此，汪志冰要求議長吳碧珠，在市長柯文哲正式登台進行施政報告前，查證此事；若確有其事，務必要求柯文哲公開道歉！汪最後不忘更提醒，若府會關係持續惡劣，柯的前途堪慮。

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  • 國民黨市議員汪志冰爆料，都發局長林洲民藐視市議會及市議員，曾在都發局務會議內撂話：「台北市議會，十個議員，有九個以上我瞧不起！」。柯文哲聞訊後則頻頻後望坐後排的林洲民，一臉無奈。（記者黃耀徵攝）

    國民黨市議員汪志冰爆料，都發局長林洲民藐視市議會及市議員，曾在都發局務會議內撂話：「台北市議會，十個議員，有九個以上我瞧不起！」。柯文哲聞訊後則頻頻後望坐後排的林洲民，一臉無奈。（記者黃耀徵攝）

  • 國民黨市議員汪志冰爆料，都發局長林洲民藐視市議會及市議員，曾在都發局務會議內撂話：「台北市議會，十個議員，有九個以上我瞧不起！」。圖為都發局長林洲民。（資料照，記者方賓照攝）

    國民黨市議員汪志冰爆料，都發局長林洲民藐視市議會及市議員，曾在都發局務會議內撂話：「台北市議會，十個議員，有九個以上我瞧不起！」。圖為都發局長林洲民。（資料照，記者方賓照攝）

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