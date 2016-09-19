| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

藍營東京大樓獲補助700萬 楊偉中質疑國庫通黨庫

2016-09-19  20:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨位於東京的「東京貿易中心」大樓（ＴＴＤ大樓），近日傳出以45億日圓對外求售（約台幣13．9億元）；不當黨產委員會委員楊偉中今（19）日就出面爆料，指當初國民黨買下這棟大樓時，國貿局特別補助700萬，有國庫通黨庫之嫌，國民黨能不能任意支配是有疑問的。

楊偉中在《政經看民視》節目上表示，國民黨1993年買的TTD大樓，早在1995年郁慕明就曾提出質疑，當時國貿局補助700萬，引發許多爭議，包括國民黨內非主流派、其他在野黨都認為這是國庫通黨庫。

楊偉中指出，國貿局當時也出面證實，表示是完全依法處理，依據1994年12月23日施行的「鼓勵民間廠商赴日設立東京台灣貿易中心要點」提供補助，不過這要點只登記到1995年2月23日，期間只有國民黨黨營事業向國貿局申請補助。楊偉中就表示，國貿局特地為國民黨開了一道門，「真的有國庫通黨庫的問題。」

廣告
  • 楊偉中指出，當初國民黨買下東京TTD大樓，國貿局曾補助700萬，有國庫通黨庫之嫌。（資料照，記者簡榮豐攝）

    楊偉中指出，當初國民黨買下東京TTD大樓，國貿局曾補助700萬，有國庫通黨庫之嫌。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 楊偉中指出，當初國民黨買下東京TTD大樓，國貿局曾補助700萬，有國庫通黨庫之嫌。（圖擷自政經看民視）

    楊偉中指出，當初國民黨買下東京TTD大樓，國貿局曾補助700萬，有國庫通黨庫之嫌。（圖擷自政經看民視）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 不當黨產 不當黨產委員會 國民黨東京大樓 楊偉中
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜香水晶魚
日式風親子丼
香Q蓋飯這樣煮
檸檬酸生活實用法
轉寄

標題：藍營東京大樓獲補助700萬 楊偉中質疑國庫通黨庫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月19日‧星期一‧丙申年八月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.