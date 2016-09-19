藍營東京大樓獲補助700萬 楊偉中質疑國庫通黨庫

2016-09-19 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨位於東京的「東京貿易中心」大樓（ＴＴＤ大樓），近日傳出以45億日圓對外求售（約台幣13．9億元）；不當黨產委員會委員楊偉中今（19）日就出面爆料，指當初國民黨買下這棟大樓時，國貿局特別補助700萬，有國庫通黨庫之嫌，國民黨能不能任意支配是有疑問的。

楊偉中在《政經看民視》節目上表示，國民黨1993年買的TTD大樓，早在1995年郁慕明就曾提出質疑，當時國貿局補助700萬，引發許多爭議，包括國民黨內非主流派、其他在野黨都認為這是國庫通黨庫。

楊偉中指出，國貿局當時也出面證實，表示是完全依法處理，依據1994年12月23日施行的「鼓勵民間廠商赴日設立東京台灣貿易中心要點」提供補助，不過這要點只登記到1995年2月23日，期間只有國民黨黨營事業向國貿局申請補助。楊偉中就表示，國貿局特地為國民黨開了一道門，「真的有國庫通黨庫的問題。」