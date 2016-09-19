小英新竹吹製玻璃 大呼「要耐得住高溫」

總統蔡英文到新竹市，將第一次在高溫中做玻璃杯獻給新竹市，經過師傅的指導，終於做出杯子，對師傅的堅持和耐高溫相當讚賞。（記者洪美秀攝）

2016-09-19 19:59

［記者洪美秀／新竹報導］總統蔡英文今天來到傳統玻璃產業春池玻璃，在國寶級玻璃師傅協助下吹製高溫玻璃，並製成玻璃杯，蔡英文看到玻璃傳統產業能突破困境，找到出路，並結高科技和文化，讓產業找到出路予以肯定，她鼓勵台灣中小企業，秉持創新精神，不管何種產業，只要能創新，就能找到出路，成為台灣之光。

做玻璃要耐得住高溫，還要把玻璃從高1400度的窯爐中雕塑成品，蔡英文今天把第一次做玻璃的經驗獻給春池玻璃，她在國寶級師傅協助下，吹製高溫中的玻璃熔塊，將其吹出成型後，再利用器具切斷，接著塑型，最後完成一個玻璃杯，在反覆的過程中，蔡英文說，玻璃傳產要耐得住高溫，看到師傅的堅持和業者的努力，她看到台灣傳產的希望，只要創新、秉持熱誠，不管哪種產業都能發光發熱。

春池玻璃是新竹傳統產業，跨足工業原料、科技建材、文化藝術與觀光工廠，每年回收並處理超過10萬噸廢棄玻璃，占台灣的5成到7成，透過不斷的循環使用，將廢玻璃變成永續材料，為台灣的循環經濟走出下一條路。

春池玻璃也介紹獲美國專利的科技建材，以發泡玻璃製成的隔音磚，具有隔音與隔熱效果，這項新科技建材，讓蔡英文驚豔，她說，很開心看到台灣的傳統產業有創新的經營模式，尤其兼顧環保，運用回收資源創新，這份努力讓人感動，與政府推動的綠色循環經濟相呼應，配合COP21與G20結束後全球節能減碳趨勢，更是政府未來發展的重點。

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