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要嫁卓冠廷了？ 洪慈庸對外說明...

時代力量黨立委洪慈庸。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-09-19  11:35

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委洪慈庸盛傳與台中市府新聞局長卓冠廷交往，甚至有媒體報導卓已在上週正式提親成功。對此，今天出席立法院各委員會召委選舉的洪慈庸，在面對媒體追問時強調，沒有提親這回事，卓冠廷「只是朋友」，年底「不會」收到喜帖。

綜合媒體報導，針對與卓冠廷的緋聞，洪慈庸今天表示，她與卓冠廷就是好朋友，對方並沒有在前幾天到她家，而兩人的關係與公眾利益無關，她不想再多做回應。

洪慈庸並且說，她認為現階段認真工作比較重要，感情就是隨緣，不會有任何假設，冥冥中都有註定。她希望大家多關注她的工作表現。

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