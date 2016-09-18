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林佳龍主持九天玄女聖誕 獲贈三才劍

林佳龍參加九天玄女廟聖誕祈福禮斗法會主祭官。（記者張軒哲攝）

2016-09-18  16:08

〔記者張軒哲／台中報導〕大雅區九天民俗技藝團及九天玄女廟今日舉辦聖誕祈福禮斗法會，台中市長林佳龍擔任主祭官，廟方致贈象徵天、地、人道皆俱的「三才劍」，肯定九天在宗教基礎上，將傳統文化發揚光大。

位於大肚山頂的九天玄女廟，今日舉辦祈福禮斗法會，台中市府民政局長蔡世寅、立委洪慈庸、大雅區長李順彬、九天民俗技藝團長許振榮等人與會。廟方搭設一座祭天祈福壇，林佳龍站上祭天祈福壇，面向整個台中市，唸禱祈福疏文，替是民祈福，祈求大台中風調雨順。

許振榮表示，今年6月該團為傳遞10年一劍精神及感謝台中市對文化創作的重視，在記者會上特別承諾將贈送一把由青雲鑄劍藝術文化館老師陳重智鑄造的寶劍，期望藉由主神九天玄女娘娘福力加持，讓此劍除美觀及具紀念性外，並增添祝福、破邪、護佑的附加價值。

林佳龍表示，九天玄女廟是九天民俗技藝團的發源地，九天民俗技藝團的陣頭在國際已獲肯定，成為台中之寶，更是台灣之光。兩年前他來拜訪許團長時，建編導大肚王國大肚王的戲劇作品，如今已看見雛型，未來該劇也將於國家歌劇院演出，推廣大肚山的故事，有助提升台中市的城市形象，更能將在地特色行銷至全世界。

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  • 林佳龍（中）獲贈三才劍。（記者張軒哲攝）

    林佳龍（中）獲贈三才劍。（記者張軒哲攝）

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