推國艦國造 蔡英文下週主持海巡新船成軍典禮

2016-09-17 15:37

〔記者蘇芳禾／台北報導〕「高雄國際海事船舶暨國防工業展」昨天在高雄盛大開幕，據了解，總統蔡英文非常重視這個有史以來第一次舉辦的海事展，原本也規劃親自出席，不過因為颱風攪局而取消。新政府持續推動國艦國造政策，總統蔡英文下週三（21日）將赴高雄，主持海巡的「屏東艦」成軍典禮，並且巡視海巡官兵生活設施。據了解，海巡後續將持續打造千噸級以上甚至更大的巡護艦艇，讓直升機和無人飛行載具（UAV）能夠搭載，擴大巡視作業範圍。

總統蔡英文在就職前曾表示，國艦國造不是「說說而已」，國防自主對台灣而言是一定要走的路，國艦國造就是應該堅持的選項。520上任後也要求幕僚單位一定要籌設不同於以往航太展、遊艇展的「海事展」，除了展示台灣的造艦能力，並且向宣示國艦國造的決心。

據了解，海巡用艦和軍事用艦雖然在性質上不同，不過在國艦國造的政策方向上一致。海巡艦非作戰使用，要在海上執勤較長時間，需具備續航力，人員的居住性能也非常重要；而軍艦的特質是要能承受攻擊。台灣許多廠商都有接外國海巡的單，且都是百噸到上千噸的海巡艦，造艦實力不差。

未來，政府也將強化這類公務艦艇的造船能量。包括船艦設計、操舟系統，同時提升艦上武器裝備，例如過去都只有水砲、機槍為主，現在則有四零砲，甚至更先進的雷達跟射控系統。未來也可望打造更大的船艦，能夠搭載直升機和無人飛行載具（UAV），這些載具可以離船，大幅擴大巡視作業範圍，慢慢取代船齡已經超過二、三十年的老艦，海巡署目前正在研擬計畫。