批林佳龍執政滿意度 國民黨團：明年就是最後1名

2016-09-13 15:56

〔記者張菁雅／台中報導〕天下雜誌今日公布全台22縣市首長執政滿意度民調，台中市長林佳龍排第18名，台中市議會國民黨團抨擊林佳龍執政2年負債飆升、毫無建設，若再不腳踏實地推動市政，明年就是最後1名。

國民黨團書記長楊正中表示，林佳龍花大錢四處買廣告，不但沒有廣告成效，還自我感覺良好，如今民調結果出爐，落得倒數第5名下場；另根據104年度審計處報告，台中市有38項重大建設執行率不到30％，長期負債增加99億元，難怪市民對市政無感。

議員李中指出，林佳龍曾說自己是「民調祖師爺」，市府研考會做的民調，林佳龍滿意度高達70％，天下雜誌公布的滿意度只剩55％，顯然打臉林佳龍自己做的假民調。

議員張瀞分、劉士州、張廖乃綸則說，林佳龍上任以來，只有停工、漲價，執政全憑個人意識，不把市民權益放在眼裡，呼籲市長要深切地自我反省，只有腳踏實地才能贏回市民信任。

對此，台中市政府新聞局長卓冠廷回應表示，市府虛心接受各界對市政的關心及討論，感謝各方指教，市府團隊會秉持「行動市府」的初衷，持續改革及建設，回應人民的高度期待。

卓冠廷也說，每份民意調查及客觀指標，都是施政及決策的參考依據；市府會以民意為依歸，妥善規劃施政方針，並加強與人民的雙向溝通，盼團結大台中的政府資源及社會能量，共同打造台中成為「生活首都」。