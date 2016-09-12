綠委要求辭北京故宮職位 馮明珠：會馬上回來

2016-09-12 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕國立故宮博物院前院長馮明珠在離職前自我鬆綁「退職人員赴中年限」，從3年降為3個月，並轉任北京故宮研究院顧問。立法院教育文化委員會民進黨立委今日召開記者會，要求馮明珠立即辭去北京故宮職位，並回台調查，馮明珠則表示會「馬上回來」。

根據《聯合報》報導，馮明珠接受電訪時指出會馬上回台，並針對此是完整說明、配合調查，不過她並沒有透露確切回國時間。

馮明珠解釋，故宮退休政務官赴中國地區由3年改為3個月是比照其他不涉機密的部會，依程序申請核准在案，在8月29日出國前，也問過人事單位不須申報，不過既然外界對此質疑，將會儘速回台說明。