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綠委要求辭北京故宮職位 馮明珠：會馬上回來

2016-09-12  16:02

〔即時新聞／綜合報導〕國立故宮博物院前院長馮明珠在離職前自我鬆綁「退職人員赴中年限」，從3年降為3個月，並轉任北京故宮研究院顧問。立法院教育文化委員會民進黨立委今日召開記者會，要求馮明珠立即辭去北京故宮職位，並回台調查，馮明珠則表示會「馬上回來」。

根據《聯合報》報導，馮明珠接受電訪時指出會馬上回台，並針對此是完整說明、配合調查，不過她並沒有透露確切回國時間。

馮明珠解釋，故宮退休政務官赴中國地區由3年改為3個月是比照其他不涉機密的部會，依程序申請核准在案，在8月29日出國前，也問過人事單位不須申報，不過既然外界對此質疑，將會儘速回台說明。

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  • 立法院教育文化委員會民進黨立委今要求馮明珠立即辭去北京故宮職位，並回台調查，馮明珠則表示會「馬上回來」。（資料照，記者陳志曲攝）

    立法院教育文化委員會民進黨立委今要求馮明珠立即辭去北京故宮職位，並回台調查，馮明珠則表示會「馬上回來」。（資料照，記者陳志曲攝）

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