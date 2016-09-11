強化行政、立法聯繫 傳蔡英文將親開整合會報
2016-09-11 10:29
蔡英文4日邀請行政、立法院首長、立院黨團幹部及縣市首長到總統府進行會談，有黨內幹部透露，該會議未來將固定常態化，預定每兩週日下午舉行。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕立法院新會期即將開議，傳出總統蔡英文將建立府院黨及執政縣市首長的整合會報。有媒體報導指出，蔡英文於4日邀請行政、立法院首長、立院黨團幹部及縣市首長到總統府會談，有黨內幹部透露，該會議未來將固定常態化，預定每隔2週舉辦一次，安排在週日下午舉行。
據《風傳媒》報導，蔡英文4日於總統府舉辦跨部會會議，邀請行政院長林全、副院長林錫耀，陳菊、鄭文燦、賴清德、林佳龍等4位直轄市長，立法院正副院長蘇嘉全、蔡其昌及黨內數名立委也受邀。有民進黨幹部表示，該會議未來將常態化。
報導也提到，目前民進黨行政、立法兩系統，已有週一傍晚由副院長林錫耀及柯建銘主持的行政立法協調會報，林全在每週四也固定邀民進黨團幹部便當會，但黨內人士透露，蔡英文以總統身分親自主持跨部會會議，對未來府院黨團間的聯繫整合有正面幫助。
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