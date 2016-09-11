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拆市場侵害人權？陳菊嘆：評語快讓我不認識自己

高雄果菜市場日前遭市府強拆，讓市場自救會質疑高雄市長陳菊濫權，但陳菊表示，公共建設是傾聽多數民意的決定，不能因少數人反對而退縮。（資料照，記者張忠義攝）

2016-09-11  06:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市果菜市場日前遭市府強拆，引發市場自救會不滿，質疑高雄市長陳菊濫權，但高雄市府彙整出過去的9次協調紀錄，認為並非無憑無據拆除。有媒體報導指出，陳菊表示，公共建設是傾聽多數民意的決定，不能因少數人反對而退縮，面對外界批評，她感慨：「評語快讓我不認識自己了」

據《聯合報》報導，陳菊表示，高雄果菜市場公有地水患嚴重，曾於2010年颱風淹水，讓三民區居民叫苦連天，該處建滯洪池、打通十全路是多數市民的期盼，可一次解決水患及易肇事路口的問題，果菜市場100多戶都願搬遷，只有4戶拒遷。且旗山大溝頂住戶60年前在溝渠上蓋房子，廢水直接排入溝渠，從衛生的角度來看都應解決。

陳菊表示，雖然有人認為「為人權發聲很浪漫」，但聯合國人權公約也明定要有法律依據，假設違法的人只要抗爭就能讓變合法，這樣的社會氛圍將使願意做事的首長灰心。且法院判決徵收合法，徵收濟助費從4000萬元提高到1億3000多萬，高雄市府也將提供攤商新店面。

報導也提到，面對各界質疑違反人權強制拆遷市場，陳菊感慨表示「那是我嗎？這樣的評語讓我都快不認識自己」，她認為公共建設是傾聽多數民意而做，不能因少數人反對而退縮，要改革就沒辦法討好所有人。

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