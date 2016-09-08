砍退休公教三節慰問金 在職公務員：天理昭彰

2016-09-08 16:40

〔記者蔡文居／台南報導〕行政院長林全決定改革退休公教三節慰問金的發放，明年起停發每年6千元的三節慰問金。台南市一名現職公務員今天下午在臉書分享此一訊息，認為「天理昭彰」，「覺得很開心！」

這名擔任公職已逾10年的公務員，今天在臉書貼文，題為「天理昭彰（by 從來沒有三節獎金的現任公務員）」，他說，在職人員沒有三節慰問金，退休者卻有慰問金，「以前的政府就是在處罰有工作的人」。

根據台南市人事處統計，台南市公教退休人員有1萬2千多人，其中55歲以上退休者才可領取三節慰問金，因此全市符合發放三節慰問金的退休公教人員約9千7百多人，若再扣掉近1千名的技工、工友，受停發影響的人數有8千7百多人，一年約可省下公帑5千多萬元。

南市人事處長許瑛峰表示，現職公教人員並無三節慰問金，因此對現職人員並沒有影響。不過，早期公務人員薪水較低時有發放慰問金，一次都發半個月，民國70幾年時還有發放，後來便停發，迄今應該已有2、30年了。

行政院計畫從明年開始，月退金在2萬5千元以上的退休公務員、退休教師及退休政務人員，將停發每年6千元的三節慰問金，但為體恤最弱勢的技工、工友部分，則全部繼續發放，預估此一決策每年將可節省國庫8.7億元。