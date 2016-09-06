游錫堃南下探扁 陳致中：有情有義

2016-09-06 20:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕前行政院長游錫堃今專程南下高雄探視前總統陳水扁，並在臉書留言：不能讓阿扁感覺太孤單﹗陳致中晚間透過臉書答謝，表示中秋佳節前，風雨故人來，有情又有義，溫馨滿襟懷。

游錫堃今透過臉書說明，自己每隔一段時間總會來高雄一趟，目的是不能讓阿扁感覺太孤單，並指出今天阿扁看起來氣色比較好，但尿失禁、類帕金森症依舊，行動也比以前遲緩，令人忍不住鼻酸。

陳致中晚間也以臉書回應，感謝游院長今早特地南下高雄探望陳總統。