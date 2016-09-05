北市「悠遊卡」宣傳影片 日文發音及文法挨批

2016-09-05 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今日透過臉書宣傳政策，並親自拍攝宣傳影片，但影片中男女主角的日文對話遭網友批評，網友怒批，發音、文法讓人感到羞恥。

柯文哲今日在臉書宣傳「悠遊卡記名」，並分享一部親自參與拍攝的影片。影片男女主角設定為即將畢業的學長及學妹，影片中的女主角表示，「學長，你會不會一畢業就忘記我」，隨後咬男主角並稱「我要你永遠記得我」，雙方全程透過日文對話，但此舉卻引發網友批評，「無法理解劇中演員講日文的原因，直接拉低了這個廣告的質感」。

網友看完宣傳影片後表示，「裡頭錯誤百出的發音以及不道地的文法甚至讓人覺得羞恥」、「日語發音真的濫透了，希望政府多花點心思重視台灣的外語人才，而不是隨便乎龍台灣人民甚至讓日本人看笑話」等。

但部分網友則指出，「只是想呈現日劇戀愛的感覺，這點小幽默我還能閱讀」、「我覺得挺好的，很有說服力」、「我怎麼覺得大勝其他廣告」。