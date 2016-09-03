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到場聲援九三遊行 柱柱姊：改革不是撕裂族群

2016-09-03  14:50

〔即時新聞／綜合報導〕「反汙名、要尊嚴」軍公教九三大遊行今日在下午展開，預估參與人數將達10萬人。國民黨主席洪秀柱也到場聲援，強調年金改革問題複雜，需要透過更理性的方式處理。

此次遊行受到國民黨支持，在黨部設置休息站。洪秀柱則在稍早抵達遊行現場，受到民眾熱烈歡迎。洪秀柱談到，年金改革有其必要，但是必須透過理性和公開透明的方式處理，而不是貼標籤、撕裂世代族群。

洪秀柱還提到，國民黨在過去也曾提年金改革，但一來年金改革需要漫長時間處理，二來也因民進黨的阻撓下無法在立院通過，未來還需要與各界加強溝通。

最後有媒體問到，總統蔡英文今早在忠烈祠秋祭時，將「政黨輪替」放入祭文中。洪秀柱諷刺，「如果先烈看到蔡英文的行為，會很難過的。」

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  • 洪秀柱強調，年金改革需要理性、公開透明溝通，而不是貼標籤的方式處理。（記者王藝菘攝）

    洪秀柱強調，年金改革需要理性、公開透明溝通，而不是貼標籤的方式處理。（記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 93遊行 九三大遊行 九三遊行 國民黨 年金改革 洪秀柱 蔡英文 軍公教
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