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新南向辦公室併入政院 將進入執行階段

2016-09-02  18:51

〔記者鄭鴻達／台北報導〕「新南向辦公室」主任黃志芳將外派新加坡，民進黨立委羅致政透露，「新南向辦公室」將與經濟部「經貿談判代表辦公室」整合，隸屬於行政院將成立之「對外經貿談判辦公室」，完成府方新南辦的階段性任務，並由行政院承接執行的階段。

原定外派新加坡擔任駐外代表的江春男因酒駕風波辭職，後總統府屬意新南向辦公室主任黃志芳為接替人選，但也引起外界質疑新南向辦公室功能將因此弱化，也好奇由江春男在外駐新加坡於前線、黃志芳職掌新南向辦公室於後方，此原有分工布局將如何改變。

立委羅致政表示，新南向本來就是隸屬於總統府的任務編組單位，主要提供總統政策上的草擬、論述，完成前半段的研擬與戰略規劃階段性任務，在與經貿談判代表辦公室整合後，黃志芳也外派新加坡，待人才就定位後，由政院的行政部門承接進入執行階段。

羅致政坦承，原本江春男的角色是要前進東南亞指揮中心，在人事布局後換黃志芳過去，並由負責談判跨太平洋夥伴協定（TPP）的政委鄧振中，接手整合新南向政策執行，政委的層級夠高，在南向政策大方向確定後，就能由行政院跨部會推動、執行政策。

羅致政認為，由黃志芳駐星非因人設事，而是因新南向政策大方向及策略已清晰，且不一定要由後方指揮，而新派任駐星人選份量不能比原定的江春男低，若派駐部長級且又跟蔡英文總統關係密切的黃志芳，新加坡想必樂見，且證明台灣要認真推動新南向政策。

羅致政提及，90年代曾推動南向取代西進，但當時東南亞市場尚未蓬勃，經濟、法制也未成熟，如今西進力道變弱，但東南亞中產階級崛起形成內需，台灣與東南亞關係已非過去單向而是雙向投資關係，若順勢而為成功機會較大，即便沒中國市場也能養活台商。

而新南向可能帶來的觀光效益，羅致政樂觀地表示，國內有許多東南亞移工，在探親、費用較日韓低等自由行拉力下，加上泰國等國出國人次增加，待雙方免簽實施後，即使中國團客數減少，但此危機也是轉機，必定有旅行業者會去開發東南亞旅客旅遊市場。

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  • 民進黨立委羅致政透露，「新南向辦公室」將與經濟部「經貿談判代表辦公室」整合。（資料照，記者黃耀徵攝）

    民進黨立委羅致政透露，「新南向辦公室」將與經濟部「經貿談判代表辦公室」整合。（資料照，記者黃耀徵攝）

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