外交部長李大維人事案 葉宜津、蔡丁貴唇槍舌戰

民進黨立委葉宜津坦言，外交部長任用李大維「這是很不容易的一個選擇」，不過「可以接受」。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-08-31 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕前總統府資政吳澧培昨批評外交部長李大維主張一中原則與九二共識，不明白為何民進黨會任用他，更自爆因此與姪子、國安會秘書長吳釗燮「絕交」。民進黨立委葉宜津也和自由台灣黨主席蔡丁貴在政論節目上辯論該人事案，葉宜津坦言「這是很不容易的一個選擇」，不過「可以接受」。

李大維擔任外交部長人事案，被民進黨獨派大老、前總統府資政吳澧培罵翻，質疑總統蔡英文用人有很大的問題。葉宜津昨在政論節目《政經看民視》也提到，對於外交部長的任命，「這是很不容易的一個選擇」，她還說，其實民進黨不是沒有外交人才，但是「人才有限」。

其實，綠營本土社團近期曾去拜訪外交部長李大維，希望推動以「台灣」名義加入聯合國，當時李曾答應要努力，之後卻又對外宣稱「今年不推動」；且陳水扁之子陳致中日前也在臉書上指出，「李部長表達支持以台灣名義、以新會員國身分加入聯合國」，還說「如果外交部不做這些，那要做什麼呢？」但李大維卻說今年沒這個計畫，引發本土派不滿。

葉宜津在節目中表示，李大維過去是一個很好的事務官，可是問題是民進黨在外交專才的人才「有限」，主持人彭文正則反駁說他不同意，因為他在國外都會跟外交官有過接觸，認為很多人都很有「台灣心」，提到有可能讓李大維當外長時，大家還都不太相信，說萬一是真的會對新政府很失望，結果卻都發生了，「外交不是沒有人才，是新政府沒有重用綠營的人才」。

葉宜津則說，在阿扁時期，當時的外交部長陳唐山要推動國際事務，有很多人在背後「扯後腿」，她更直接指名道姓講就是「沈呂巡」，蔡丁貴則說「可以不要用他」，葉回說「很難……」、「他是經過外交官考試，然後到一定的年資……」。

葉宜津認為，李大維會被任用主要是希望藉由他完整事務官經歷，可以指揮得動，但底下很多官員皆為藍營人士，蔡丁貴則反駁，「我認為這些考慮都是多餘的」、「政務官就是要有辦法去指揮事務官」、「我當政務官的時候就沒這個問題」，葉回說，「可是連陳唐山當部長時，很多機會都叫不動那些人。」蔡說，所以陳唐山也有能力不足的地方，葉回「我不覺得」。